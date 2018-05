Kerli Kõiv: ma ei karda, et mind ära unustatakse

"Ma ei karda seda, et unustatakse. Esimene kord, kui ma läksin Eestisse niimoodi metsa, ma olin vist seitse kuud, siis ma hästi palju tegelesin endaga need hirmud ära. Ma ei vaja heakskiitu väljastpoolt," rääkis Kerli ETV saates "Ringvaade".

Kerli kolis USA-sse vaid 20-aastasena, kaasas kaks kohvrit. Hiljuti pakkis ta taas oma kohvrid ning tuli tagasi Eestisse, kuhu ehitas unistuste kodu. Kerli tõdes, et tahab ennast palju rohkem Eestiga siduda. "Ühel hetkel, mingi kolm aastat tagasi mul tekkis sügav tunne, et ma tahaksin ühenduda oma juurtega täiskasvanuna. Ma tahaksin tulla siia maale ja loodusesse ja vaadata, kes ma siis olen. Ilma vana taagata, teise inimesena, tulla ja vaadata läbi puhaste silmade seda kohta," selgitas ta.

Kerli on juba mitu aastat käinud suviti Eestis, kuid loob nüüd muusikat ja elab kohas, mida nimetab Kuu templiks. Seal on kõik, mida eluks ja töötegemiseks vaja. "Ma elan ilmselt veidi ekstsentrilist elu. Minu tempel on selline, et mul on seal kõik olemas, mida mul on vaja töötegemiseks. Ma tegelikult pigem tulengi loodusesse ennast koguma, tegema asju. Ma kirjutan oma muusika ise ja ise salvestan ennast," kirjeldas ta oma elu erakuna.

Oma elu templis nimetab Kerli lihtsaks. "Ma kütan iga päev sauna ja vean iga päev vett," selgitas ta. Kuigi aeg-ajalt tahab ta ka metsast välja tulla, naudib ta üksi olemist. "Ma väga palju loen, mediteerin, tegelen loominguga, sisustan oma koju, ehitan asju," loetles ta.

Unistus suurtest lavadest on Kerli jaoks asendunud unistusega pakkuda inimestele midagi hingepuudutavat. "Minu unistus on luua imelisi asju ja kui ma astun inimeste ette, et see annaks midagi nende hingele, et see oleks ilus ja tähenduslik. Mulle väga meeldib see mõte, et inspiratsioon versus motivatsioon. Motivatsioon on nagu vana kõva rusikaga minek, aga inspiratsioon on siis, kui ma lähen sügavale enda sisse, siis mul hakkavad need ideed tulema, mis maailma saaksid muuta," selgitas Kerli.

Sidet Ameerikaga pole Kerli samuti katkestanud, sest tal on seal lõpetamata töid ning isegi mõned isiklikud asjad.

Juba jaanipäeval annab Kerli ka Eestis Pühajärve ääres jaanitulel kontserdi. Kuigi Kerli sõnul näeb teda harva esinemas, on kõik need ülesastumised väga tähenduslikud.

Jaanipäevaks lõi Kerli erilise loitsu. "Pühajärve on vanade eestlaste püha koht, jaanipäev on päikesepühitsus, väga ilus ja võimas. Kuna jaanipäeval on tuli ja kõik kuldne ja punane, mõtlesin ma, et ma lähen vana Eesti teemasse ja kirjutan ühe loitsu. Ma hakkasin seda kirjutama ühel päeval ja loitsisin seal "sädemeke, sädemeke" ja meil tekkis metsas tulekahju. Siis ma sain aru, et vau, need asjad on väga-väga päris," tõdes ta.

Pühajärve Jaanituli 2018 toimub 22.-23. juunil. Kerli lavashowd rikastab seal visuaalne erilahendus, mille krooniks on kolmemeetrise läbimõõduga digitaalne kleit.