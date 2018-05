Fixi laulja Novella Hanson: minu 20. eluaastad on küllaltki naeruväärsed

"Ma ei tunne sellest mingit puudust, tõesti mitte. Kõige meeldejäävamad hetked on seotud märksa hiljem, kui ma sain teha džässimuusika tüüpi asja," rääkis Novella ETV saates "Ringvaade", et ei igatse oma kuulsuse tippaega.

"Kõike seda, mis jääb sinna, kui ma 20-aastane olin, need on minu meelest küllaltki naeruväärsed kohad. See on ka läbi elatud, seda tagasi ei saa ju. Nii et tuleb sellega leppida, mis oli," lisas lauluõpetaja.

Tõrvasse tagasikolimist peab Novella väga õigeks sammuks. "Mulle meeldib siin, ma ei tahaks iialgi minna Tallinna tagasi," tunnistas ta.

Novella käe all õpib kolm laulupoissi: Riivo Pippar, Edvard Paul ja Oliver Kõvask. Lauluviise teiste sõnadele loob Novella noortele õpilastele ise. "Vaatan, milline laul või milline tekst kellelegi sobiks, kas ta selle välja kannab ja kuidas ta selle välja kannab. Kui ma juba konkreetselt mõtlen, kellele see laul võiks minna, siis ma teen sinna meloodia ja harmoonia, siis koos vaatame, kuidas see välja tuleb," kirjeldas ta loomeprotsessi.

Oma õpilaste edu üle erinevatel laulukonkurssidel on Novellal hea meel. "Kõige olulisem peaks olema huvi muusika vastu, südamlikkus, ausus, nagu ikka elus nii ka muusikas. Sa ei saa ju teha hästi muusikat, kui see ei ole sulle südamelähedane," ütles ta.