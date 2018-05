Harry ja Margit Kõrvits elust saarel: kõik on teretulnud

"Aastaid tagasi, kui me olime kaks päeva või üks päev seal, tundus, et see oli nii, nagu oleks olnud nädal aega. Me mõtlesime, et miks me siis kohapeale ei jää," selgitas Harry, miks otsustati Saaremaale paikseks jääda.

Põhjusi, miks Saaremaale kolida, leiavad nad mitmeid. "Puhas õhk, päike, vähe inimesi, rahu, vaikus, loodus, kõik on teretulnud," loetlesid Kõrvitsad.

Kõrvitsad ei positsioneeri ennast saarlastena, sest on mitmendat põlve tallinlased. "Saarlane on see, kellel on juured seal, aga meil ei olnud midagi," põhjendasid nad.

Kohalike ja turistide rõõmuks peavad nad aga Kuressaares suvist Kure kohvikut. "Me kumbki ei ole kunagi mingis kohvikuäris olnud, aga ausalt öeldes olime me ühel päeval Kuressaares ja mõtlesime, mida teha, kui me siia elama tuleme. Käpikuid ja sokke ei oska kududa, puulusikaid ei oska teha - ainukene, mida teha oskad, oskad inimestega suhelda. Siis hakkasime sealt minema ja mõtlesime, kuidas turistidelt raha kätte saada," naeris Margit Kõrvits.

Saarele oodatakse kõiki. "Tulge meile elama ja tulge külla ka. Tulete külla, aitate kohalikel inimestel ellu jääda," ütles Margit Kõrvits.

Sel nädalavahetusel toimub Kuressaares tänavafestival.