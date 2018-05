Kinodes on ees ootamas sisukas filmisuvi

Luhatsi sõnul on ees ootamas väga lahe filmisuvi, mis algas juba maikuuga. "Sel aastal on mai eriliselt vinge. On käima läinud "Tasujatega", selline galaktikate vaheline seiklus, "Deadpool 2", lisaks sellele tulemas "Solo: Tähesõdade lugu". Juba ainuüksi mai on nii põnev, et tuleb mütsi peas kinni hoida," rääkis Luhats ETV saates "Ringvaade",

Luhatsi soovituste hulgas on "Tasujad. Igaviku sõda"; "Deadpool 2", mis kogus

nädalavahetusel üle 25 000 vaataja; "Solo: Tähesõdade lugu", mis on kinodes alates 25. maist; "Mamma mia. Siit me tuleme taas", mis on kinodes alates 20. juulist ja "Jurassic World: Langenud kuningriik", mida saab näha 8. juunist.

Luhatsi sõnul saab suvel üha enam Eesti inimesi ka kinos näha. "Selle üle on hea meel. Mulle tundub, et inimesed teevad rohkem tööd suvel, sest kui inimesed on rohkem linnas, siis on neil rohkem võimalusi ka kinos käia," lausus Luhats.