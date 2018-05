Lõbus video: ameeriklased reageerivad Eurovisioonile ja Elina etteastele

21. mail läheb ETV2-s eetrisse viimane osa saatesarjast "MI", mis alustas kümme aastat tagasi ning on selle aja jooksul pidevalt televaatajatele muusikamaailmas toimuvat tutvustanud. Saatejuht Timo Steiner kinnitas videointervjuus, et iga saatega läks neil pilt avaramaks, mida kõike võiks teha.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel