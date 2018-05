Eesti Naise peatoimetajaks saab Heidit Kaio

"Kindlasti on see aukartustäratav väljakutse, kuna tegu Eesti suurima ja vanima ajakirjaga, mis saab järgmisel aastal 95-aastaseks. Teiselt poolt on põnev 21. sajandil Eesti naisega kõrvuti käia ja vaadata, mis talle huvi pakub ja mis ta maailm on," ütles Kaio ERR-ile.

Kaio sõnul teeb Eesti Naise senine peatoimetaja Aita Kivi veel ära juulikuu ajakirjanumbri ning Kaio käe alt valmib augustikuu ajakiri.

Kaio jätkab ka Tervis Plussi peatoimetajana. Pere ja Kodu uueks peatoimetajaks saab omakorda Kerttu Jänese.

Eesti Ajalehtede Liidu andmetel oli Eesti Naise tiraaž aprillis 18 400, Perel ja Kodul 11 900 ning Tervis Plussil 8400.

Heidit Kaio on lõpetanud Tartu Ülikoolis ajaloo osakonna. Ta on varem töötanud nii reporterina (Postimees, Äripäev, Eesti Ekspress) kui ka juhina (LP tegevtoimetaja, Postimehe uudistetoimetuse juht, Järva Teataja peatoimetaja, TV 1 uudiste juht). Lisaks kirjutavale pressile on ta teinud tööd ka televisioonis ja raadios. Kaio on Vikerraadio saate "Rahva teenrid" üks osalistest.