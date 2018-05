Galerii: Las Vegases jagati Billboardi muusikaauhindu

Üritusel astusid üles Janes Jackson, kelle jaoks oli see esimene tele-esinemine üheksa aasta jooksul, Kelly Clarkson, Ariana Grande, John Legend, Duo Lipa, Ed Sheeran, Camilla Cabello, Pharrell Williams ja paljud teised, vahendas Variety.

Õhtujuhiks oli muusik Kelly Clarkson.

Olulisemad preemiad võitsid:

Aasta artist

Drake

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Ed Sheeran

Taylor Swift

Uus artist

21 Savage

Camila Cabello

Cardi B

Khalid

Kodak Black

Parim meesartist

Drake

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Post Malone

Ed Sheeran

Parim naisartist

Camila Cabello

Cardi B

Halsey

Demi Lovato

Taylor Swift

Parim bänd

The Chainsmokers

Coldplay

Imagine Dragons

Migos

U2

Parim R&B artist

Chris Brown

Khalid

Bruno Mars

SZA

The Weeknd

Parim räppar

Drake

Kendrick Lamar

Lil Uzi Vert

Migos

Post Malone

Parim rokkbänd

Imagine Dragons

Linkin Park

Portugal. The Man

Tom Petty & The Heartbreakers

twenty one pilots

Parim latiinoartist

J Balvin

Daddy Yankee

Luis Fonsi

Ozuna

Romeo Santos

Parim tantsumuusikartist

The Chainsmokers

Calvin Harris

Kygo

Marshmello

ODESZA

Parim filmimuusika

"Black Panther"

"The Fate of the Furious: The Album"

"The Greatest Showman"

"Guardians of the Galaxy, Vol. 2: Awesome Mix Vol. 2"

"Moana"