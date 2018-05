Toomas Voll: 95 protsenti inimesi saab laulma panna

"Sina olid see, kes õpetas Märt Avandit selleks lavastuseks laulma, kuidas ta õpilasena on," küsis saatejuht Anu Välba.

"Ta on tohutult püüdlik, ta kannatab palju ja ta on tugev töötegija," kostis Toomas Voll. "Ta kohe viitsib end piitsutada."

Kas kõiki on võimalik laulma panna, uuris Välba. "Kas ka minust võib saada Elina Netchayeva? Paljud tänapäeva muusikud ju ütlevad, et nad muusikalist haridust üldse ei vaja."

"Ma kuskilt kuulsin või lugesin, et on viis protsenti neid, kes üldse ei allu viisipidamisele. Järelikult ülejäänud 95 protsenti ju on võimalik laulma panna."

Voll rääkis, et on seda oma töös kogenud. "Regulaarse protsessiga saab inimest nii kaugele viia, et ta peab viisi."

Keerulisem probleem olevat hoopis selles, kuidas endaks jääda. "Noortel on ju võimalik kõike fiksida, aga tähtis on mitte teha kopi-peist YouTube'ist, vaid olla sina ise," rõhutas Toomas Voll.

Juttu tuli ka Torist ja sealsest suvetükist "Mälu tempel", mida Toomas Voll lavale aitab tuua. Vaadake kogu intervjuud videost.