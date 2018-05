Kensingtoni palee teatel tuntakse prints Harryt ja Meghan Markle'it nüüd Sussexi hertsogi ja hertsoginnana. Traditsiooniliselt annab monarh kuningliku pere meesliikmele abiellumispäeval uue tiitli. Prints Harryst saab Sussexi hertsog - see tiitel on 1843. aastast saadik vakantne olnud.

Meghan Markle ja prints Harry astusid avalikkuse ette esmakordselt 2017. aasta septembris prints Harry loodud spordiüritusel Invictuse mängud, kus võistlevad lahingutes viga saanud endised sõdurid. Näitlejanna Meghan Markle on tuntud eelkõige sarjast "Pintsaklipslased" ("Suits"), mis näitab lähemalt New Yorgi advokaatide töö- ja eraelu ning kus Markle kehastab Rachel Zane'i.

19. mail peetavasse pulma said kutse inimesed, kel on otsene side paariga. Maailma liidrid ja poliitikud ei ole oodatud. Pulmakutset ei saanud näiteks Briti peaminister Theresa May.

