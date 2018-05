Tommy Cashi soojendavad felicita ja Blonde Trickster

Felicita on Londonis resideeruv poola juurtega muusikaprodutsent, DJ ja eksperimentaalne artist, kes on alates 2016. aastat legendaarse A.G. Cooki plaadifirma PC Music artist. Felicita, kodanikunimega Dominik Dvoraki looming on peamiselt elektrooniline, kuid muusik end sellegipoolest žanriliselt ei piiritle ning loob nii hapraid klaveriballaade kui sünteetilisi ja sütitavaid biite. "(Tema looming) on kusagil unelaulu, mis sind magama uinutab ja õudusunenäo, mis sind üles äratab, vahepeal," kirjeldab mainekas New Yorki muusikaajakiri The Fader felicita loomingut.

Tommy Cash ja felicita kohtusid läbi muusikaplatvormi Soundcloud, kuid felicita mäletab eriti eredalt Tommyga esmakordselt näost näkku kohtumist. "Kui ma esimest korda Tommyt kohtasin, kandis ta veidrat kostüümi, mis sarnanes lehmakostüümile ning ta hammas oli peaaegu välja kukkumas, seega me viisime ta hambaarstile," meenutab felicita. "Hiljem veetsime palju aega koos, salvestasime klaverisoolosid ja improviseerisime vokaalidel."

Mainekate muusikaväljaannete poolt palju heakskiitu pälvinud felicita sõnab, et on Tallinna kontserdi eel väga elevil: "Plaanin paljastada uue õlimaali Lech Wałesast (endine Poola president, toim.), mille kallal alates 2016. aasta juulist töötanud olen."

Kas õlimaali paljastamine tähendab uue materjali avaldamist, uut lava-show"d või hoopiski skandaalset seisukohta? See selgub 8. juunil kohapeal, sest felicita seda avaldada ei soovinud.

Blonde Trickster on kunstniku ja DJ Marta Vaariku artisti alias. Mullu talvel Kultuurikatlas samuti Tommyt soojendanud Blonde Trickster üllatas publikut silmapaistva välimuse ning haarava vaatemänguga.

Tommy Cashi sellesuvine ainus soolokontsert Eestis toimub 8. juunil algusega 19:00 Tallinnas, Pirita kloostri varemeis.