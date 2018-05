Balti Jaama Turg tähistab aastast sünnipäeva

Taasavatud Balti Jaama Turg tähistab täna, 19. mail 1. sünnipäeva. Põhjaliku uuenduskuuri läbinud legendaarne turg on ostjate poolt hästi vastu võetud ja esimesel aastal on turgu külastatud üle 5 miljoni korra. Turgudele iseloomulikult on ka Balti Jaama Turu nädala kõige külastatavamaks päevaks laupäev, mil turgu külastab üle 20 000 inimese.

Praegusel hetkel kaupleb turul ca. 160 püsikauplejat, kellele lisanduvad ajutised müügilaudadega kauplejad turu 2.korrusel ning hooajalisel väliturul. Kõigil soovijail on võimalik päevapilet osta ja oma kaup müügile tuua.

Aasta on üürnike koosseisu toonud ka muudatusi ning lisandunud on mitmeid uusi kauplejaid. Balti Jaama Turu juhi Andres Rjabovi sõnul teevad turu kauplejate valiku ostjad. "Edukatena jätkavad need, kelle kaup leiab inimeste poolehoiu. Suurim muutus aasta jooksul on kindlasti see, et lisaks kodumaisele kaubale on turult saada järjest enam eksootilisi maitseid. Lisandunud on kauplejaid väga erinevatest riikidest – alates Itaaliast, kuni Türgini ja kõik nad pakuvad oma riigile omast autentset toitu. Ostjad on sellise kaubavaliku mitmekesistumise väga soojalt vastu võtnud ja tihti on just nende lettide juures kõige pikemad järjekorrad," rääkis Rjabov.

Populaarne on ka tänavatoiduala, kus nädalavahetustel on huvi nii suur, et järjekorrad võivad päris pikaks venida. Seetõttu on suveperioodiks planeeritud tänavatoiduala laienemine Balti Jaama Turu Õhtuväljakule.