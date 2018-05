Siiri Sisask meenutab vanaema lorilauludega

Plaanis on videoklipid aastakümnete tagant ja audiosalvestused Siiri vanaema viimastelt elupäevadelt. Siiri Sisask esineb oma lapsepõlve lorilauludega.

19. mai on just see päev, mil Siiri Sisaski vanaema Ellen Orav oleks saanud 100aastaseks. Raamat "Hästijätt" ongi tegelikult kahe autori kirjutatud, lisaks Siiri mälestuskildudele on siin vanaema lood, mis leiti ülestähendustena pärast tema surma. Samas peegeldab Siiri vanaema mälestuste pealt iseenda elu seiku.



Tasapisi joonistuvad välja kaks sarnast naist eri ajastutes: tugevad, oma joone ajajad, igasugustes oludes hakkama saajad. Loo kulminatsiooniks on dialoogid vanaema surivoodil ning järelmänguks kingitused metsavaimudelt pärast vanaema surma.