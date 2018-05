Taavi Tiidt: kuningliku pulma puhul on valitsus pikendanud isegi alkoholi müügiluba

"Kui me tavaliselt oleme harjunud nägema kuninglikke pulmi Londoni tänavatel miljonite pealtvaatajatega, siis sel korral toimuvad pulmad Windsori lossis 35 kilomeetrit Londonist väljas vaid 1200 külalisega," sõnas Tiidt "Terevisioonis" ja lisas, et sellele vaatamata on tulnud Londonisse palju turiste ning suveniiripoed müüvad ka vastavaid meeneid. "Ühtlasi on valitsus pikendanud alkoholi müügiluba, mistõttu saavad ka kõik tavainimesed pulmi vääriliselt tähistada."

Taavi Tiidt selgitas, et kõik Londoni tänavad on kaetud lippudega ning suuri pidustusi on ka seal tänavapildis näha. "Skandaale on olnud pulmaga seoses palju juba alates nende kihlumisest möödunud aasta lõpust," mainis ta ja lisas, et enim on need seotud Meghan Markle'i perekonnaga, kes on nautinud 15 minuti kuulsust erinevate žestidega. "Ühltasi on ette heidetud seda, et pulmadega on liialt kiirustatud."

"Meghan Markle'i kleit on olnud siin üks põhiteemasid, üritatakse ennustada, kes selle kleidi loob, suurimad panused on praegu Inglise ainsal haute coutoure'i moemajal Ralph & Roussol," mainis ta ja lisas, et tema tuttavad sealt moemajast ei saa seda aga kinnitada ega ümber lükata. "Saab põnev olema näha, kes selle kleidi disainib."