Kai-Ines Nelson kuninglikust pulmast: saame näha naist, kes sai endale päriselt printsi

Suurbritannias oodatakse Nelsoni sõnul seda pulma suure innuga. "See ootus aina kasvab, kui me räägime numbritest, siis nii külaliste hulk, kes tulevad Windsorisse teepervedele lehvitama, kui ka teleülekanded ja meediatähelepanu suureneb tundidega," mainis ta "Ringvaates" ja lisas, et selle aitavad kaasa nii prints Harry populaarsus kui ka Meghan Markle'i näitlejatalendi austajad.

"Kuninglik perekond on Meghan Markle'i hästi vastu võtnud, vähemalt seda näitavad kõik sõnumid, mis tulevad palee poolt," selgistas Nelson ja lisas, et seda kinnitab ka näiteks fakt, et nad võisid oma pulma planeerida parima ärenägemise järgi ning erilisi ettekirjutusi neile tehtud pole. "Numbrite poole pealt tuleb nende pulm kallim kui prints Williami oma, arvatakse, et selle maksumus on 32 miljonit naela, aga enamik sellest summast kulub turvameetmetele."

"Ilmselt saab Markle'il olema kaks kleiti, sest õhtul on veidi vabamas vormis vastuvõtt sõpradele, kus võib-olla tantsida ei ole väga kerge suures, tseremoniaalses ja kallis pitsiga kleidis," tõdes ta ja kinnitas, et romantilisest seisukohast võib nende pulma vaadata ka muinasjutu seisukohast. "Eks meie kõikide süda on lapsepõlvest peale tuksunud printsi valge hobuse rütmis, aga seal me saame näha naist, kes sai päris printsi."

Kai-Ines Nelson rõhutas, et kui meil on laulupidu, mille ajal me tunneme Eesti riiki ühtehoidvust, siis Briti Ühendkuningriikide kõige tugevam bränd on kuninglik perekord. "Need mitukümmend miljonit, mille maksumaksja katab turvameetmetega, tuleb arvestatavalt kahesaja miljoniga kassasse tagasi."