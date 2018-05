Puhta Emajõe toetuseks esinevad Lenna, Tõnis Mägi ja Winny Puhh

Ürituse ühe peakorraldaja Paul Volmeri sõnul on paljud artistid ise soovi avaldanud, et saaksid üritusel osaleda. Samas on korraldajad osa lauljatega ise ühendust võtnud ja nende arvamust küsinud. On lauljaid, kes on lausa esinemisplaane pidanud muutma, et saaks kindlasti üritusel osaleda.

Kontserdil astuvad üles: Ivo Linna ja Antti Kammiste, Tõnis Mägi, Lenna Kuurmaa, Juss Haasma ja Trikster, InBoil, Toomas ja Inga Lunge, Indrek ja Paul Kristjan Kalda, Hardi Volmer, Peeter Volkonski, Marten Kuningas, Merle Jalakas, Silver Sepp, Anne-Liis Liiskmaa, Triinu Taul, Heiki Palm, Brigita Murutar, Winny Puhh ning Andres Kõpper.

19. mail algusega kell 12.00 toimub Tartu südalinnas Emajõe kett – meeleavaldus Emajõe lähedusse kavandatava tselluloositehase vastu. Aktsiooni eesmärk on toetada Tartu linna ja seitsme Tartumaa valla volikogu otsust nõuda riigilt tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamist.

Meeleavalduse päeval kohale tulevad inimesed moodustavad üle Tartu kesklinna sildade Emajõge hoidva ja kaitsva inimketi. Arvuka osaluse korral ulatub kett Võidu sillast Vabaduse sillani, Kaarsild kaasa arvatud. Emajõe ketis osalevad ka veesõidukud. Omapoolse panuse aktsiooni annavad erinevad veesõidukid alates kanuudest ja paatidest kuni Seto Line'i laevani, kogunedes samuti keskpäeval Atlantise ette Emajõele.

Kõik inimesed on Emajõe mõlemale kaldale oodatud juba kella 11.30-st, et moodustada umbes keskpäeva paiku 5–10 minutiks inimkett.