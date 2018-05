Lottemaale asusid elama Venemaalt pärit jänes Kirill ja suslik Sveta

Selle suve programmist leiab ka kümme uut Janno Põldma kirjutatud näitemängu, milles on vihjeid järgmisel aastal linastuvale joonisfilmile "Lotte ja kadunud lohed".

Teemapargi tegevjuht Margit Toodu ütles, et sel aastal oodatakse Lottemaale rohkem väliskülalisi Lätist ning ka venekeelseid peresid. "Lottemaal armastatakse teatrit. Uuel hooajal on kavas ports uusi emotsionaalseid ja vimkasid täis näitemänge, milles on alati õpetlik iva sees. Esimest korda mängime etendusi lisaks eesti ja läti keelele ka vene keeles," lausus Toodu.

Viiendat hooaega tegutsevas Leiutajatekülas on sellest suvest ka kaks vene keelt kõnelevat elanikku. Peterburist tulnud jänes Kirill tahab Leiutajatekülla kino teha, aga ei tea veel, kas tummkino või heliga kino. Suslik Sveta tuli aga Lottemaa elanikele vene keelt õpetama.

"Traditsiooniliselt oleme talve jooksul tublisti leiutanud. Giovanni leiutatud kalade pesemise masin, vanade jäneste aitamise tool ning hulluksajamise masin on mõned lennukamad leiutised, mida uuel hooajal teemapargist leida võib. Uus leiutis tuleb Lottemaale ka laste leiutamiskonkursilt – kommipaberiavaja, mille autoriteks on Emili ja Mattias Kõonurm Paidest," rääkis Toodu ja tõi välja, et laste leiutatud kommipaberimasinast teevad Janno Põldma ja Heiki Ernits atraktsiooni, mille pidulik avamine on Lottemaal 20. augustil.

"Seiklusparki oleme laiendanud uute radade ja väljakutsetega ning Eesti Rahva Muuseumi, ERM-i eeskujul sai valmis Jäneste Rahva Muuseum ehk JRM," lisas Toodu.

Eesti Vabariik 100 filmikonkursi raames tuleb järgmisel aastal välja uus Lotte joonisfilm "Lotte ja kadunud lohed" ning mõjutusi uuest filmist võib leida juba selle suve Lottemaa programmist. "Kuna Janno Põldma kirjutab paralleelselt animafilmi stsenaariumiga ka Lottemaa näidendeid, siis on teemapargi etendustes palju filmile viitavaid teemaarendusi. Seega võib tähelepanelikule Lottemaa külastajale nii mõnigi asi filmi vaadates juba tuttav olla," ütles Toodu.

Lottemaa teemapark Reiu külas on sel hooajal avatud 9. juunist 31. augustini.