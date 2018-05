Suur ülevaade: kuninglik pulm

* Google on teinud statistika, milliseid küsimusi peatse uue Briti kuningakoja liikme kohta kõige enam otsitakse. Teada tahetakse nii Meghani pulmakleidi kohta, naise vanust kui ka seda, milline saab olema tema tiitel.

* ETV+ alustab kuningliku laulatuse teemaga juba 18. mail ja kell 19.10 jõuab ekraanile dokumentalfilm "Harry ja Meghan. Kuninglikud mässajad".

* 19. mai hilisõhtul kell 22.25 näitab ETV mängufilmi "Harry ja Meghani kuninglik romaan".

* ETV kavas on laupäeval kell 20.15 dokfilm "Harry ja Meghan. Moodne armastuslugu".

* ERR toob kuningliku laulatuse vaatajateni otseülekandes.

* Meghan Markle'i isa teatas, et ei osale kuninglikus pulmas. Näitlejanna kinnitas uudist kaks päeva enne pulmi.

* Nutikad briti äripidajad kasutavad Meghanit ja Harryt kõikvõimalikel toodetel. Ühes kohvikus on võimalik tellida soe jook, mille piimavahul on kujutatud Harry ja Meghani pilt.

* Prints Harry palus isameheks vend Williami.

* 19. mail peetavasse pulma said kutse inimesed, kellel on otsene side paariga. Maailma liidrid ja poliitikud ei ole oodatud. Pulmakutset ei saanud näiteks Briti peaminister Theresa May.

* USA telekanal Lifetime teatas, et valmistavad ette filmi prints Harry ja Meghan Markle'i armastusloost.

* Austraalia turismiminister Steven Ciobo tegi prints Harryle ettepaneku veeta poissmeesteõhtu või mesinädalad just nende juures. "Austraalia tervitaks uhkusega prints Harry ja preili Markle'i otsust veeta väike osa oma pulmaajast meiega," teatas turismiminister oma avalduses.

* Kensingtoni palee kinnitas, et prints Harry ja Meghan Markle abielluvad 2018. aasta mais Windsori lossi kabelis. Protestandist Markle'il tuli enne pulmi läbida ka ristimis- ja leeritseremoonia.

* Möödunud sügisel, 27. novembril andis Briti kuningakoda ametlikult teada, et prints Harry on kihlunud näitlejannast elukaaslane Meghan Markle'iga.

The Prince of Wales has announced the engagement of Prince Harry and Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/rtlAnFCWTf — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) November 27, 2017

* Meghan Markle ja prints Harry astusid avalikkuse ette esmakordselt 2017. aasta septembris prints Harry loodud spordiüritusel Invictuse mängud, kus võistlevad lahingutes viga saanud endised sõdurid. Näitlejanna Meghan Markle on tuntud eelkõige sarjast "Pintsaklipslased" ("Suits"), mis näitab lähemalt New Yorgi advokaatide töö- ja eraelu ning kus Markle kehastab Rachel Zane'i.