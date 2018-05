Täna hommikul (15. mail) oli Vodja koolis tähetund. Külla tulid Klassikaraadio ja säravad muusikud Kristin Müürsepp, Johannes Põlda ja Tanel-Eiko Novikov.

Tegelikult käis meie pere ajaarvamine selle kontserdi järgi juba mõnda aega. Poeg ei oodanud maikuud mitte seepärast, et siis on tema sünnipäev, vaid seepärast, et siis on klassikatähtede kontsert. Veel eile õhtul ja täna hommikul käis kodus kaartide meisterdamine ja kirjutamine.

Kontserdi ajal palus poeg, et lindistaksin. Seejärel oli õnn autogramme küsida, fotosid teha, marimbat proovida ja pillikotte auto peale laadida. Kõik kokku oli unistuste hommik suurtele fännidele.



Teel koju mõlgutas poeg mõtteid, et küllap oleksin õnnelik, kui mul oleks niisugune isa ja ema nagu klassikatähed. Vastasin lootusrikkalt, et mulle meeldiks ka see, kui mul oleksid poeg ja tütar nagu klassikatähed.

Kodus jätkus proov, poeg löökpillidel, tütar flöödil. Juuksurisse võttis poeg postkaardi klassikatähtede fotodega kaasa, et juuksur ikka teaks, millist soengut noor muusik soovib. Sai selle.

Õhtul tehti veel peaproovi ja järgmiseks lasteaiapäevaks pakiti eraldi seljakotti löökpillid sisse.



Suur tänu mõtteid ja soove muutva ning kosutava hommikukontserdi eest, head klassikatähed ja Klassikaraadio! Kaunist muusikat ja loodetavasti kohtumiseni uuel tuuril!

Lapsevanem