Lasnamäele sünnib ühise kaunistamise käigus kunsti

Kolme poja ema Mari Jürjens tunnistas, et emaks olemise juures on tema jaoks kõige keerulisem otsuste tegemine.

Töötoa eesmärk on panna kohalike elanike rohkem märkama ja väärtustama oma elukeskkonda ning anda lasnamäelastele võimalus võtta aktiivselt osa linnaruumi paremaks kujundamisel. Sündmus on kogu perele ning arendav lastele ja noortele.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel