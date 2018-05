HOOG festival toob Eestisse kaasaegse tsirkuse artistid üle maailma

Festivali avaetenduses "Peatumatu hooga" ühendatakse jõud Eesti artistidega. Prantsuse-Kolumbia akrobaatiline duo El Nucleo näitab meisterlikkust läbi erinevate tsirkusealade. Itaaliast pärit Otto il Bassotto toob Eestisse naeruküllase kummipea etenduse. Guinnessi rekordi omanik, hollandlane Marco Bonisimo žongleerib viie jalgpalliga ja vaatemängulise etteaste teevad ka Eesti tipp-akrobaat Kert Ridaste koos õhuakrobaat Saana Leppäneniga Soomest. Õhtujuht Magic Thor improviseerib koos Meelis Kubo & Charlekaga otse publiku sees. Õhtu pealkiri on inspireeritud El Nucleo lavastuse pealkirjast "Sans Arrêt" ehk tõlkes "Peatumatu".

"Kaasaegse tsirkuse lavastused on erinäolised, olenevalt artisti professionaalsest alast ehk distsipliinist. Festivali avalöök on läbilõige kõigest sellest, mis HOOGil juhtuma hakkab," selgitab festivali peakorraldaja Anu Tähemaa. Lisades, et kui näiteks Prantsuse-Kolumbia duo El Nucleo lavastused mängivad inimvõimete piiril, siis festivali peaesineja, Saksamaalt pärit depressiivne kloun Matthias Romir, räägib tõsiseid ja naerutavaid lugusid, kasutades klounaadi.

Programmist leiab ka Leedu tantsuteatri Dansema spetsiaalsed etendused beebidele vanuses 0-2 eluaastat. Kunstigurmaanidele on mõeldud Uus-Meremaa artisti Thom Moncktoni lavastus "Only Bones", aga ka Eesti-Soome duo Kerti ja Saana meisterlik esteetika läbi moodsa akrotantsu või Eesti tipp-õhuakrobaat Grete Grossi "Düraad". Gross on valinud oma etenduspaigaks pargipuu, mille otsas musitseerivad ka muusikud.

Festivali ühe osana ehitatakse Haapsalu mereäärse promenaadi tantsupaviljoni kaasaegse tsirkuse seikluspark ehk Tsirkusemaailm. Tegu on vabaõhu treeningsaaliga, kus igal soovijal on võimalus end kogenud juhendajate suunamisel erinevatel tsirkusealadel proovile panna.

Proovida saab monoratast, erinevaid tasakaalualasid, õhuakrobaatikat, žongleerimist ja muud. Lisaks on võimalus valmistada ise žongleerimispalle. Juhendajateks on oma ala spetsialistid, kes suunavad, õpetavad ja tagavad turvalisuse. Tsiruksemaailma oodatakse igas vanuses huvilisi - lapsi, vanemaid, vanavanemaid.

Uus festival HOOG on pühendatud Eesti Vabariigi 100 juubelile.