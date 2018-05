ERRi ülekandebussi ostnud Neinar Seli: minu jaoks ta on esmapilgul päris põrsas kotis

"Ega minu jaoks on ta on päris põrsas kotis, kui nii esimest korda vaadata. Aga kõik see eelnev töö, mis muidugi on teie poolt tehtud, on väga hea müügitöö, ja eks see kõik kajastus ka loomulikult hinnas," ütles Seli "Ringvaatele", kui oli esimest korda bussi juurde astunud.

Alguses müüdi ülekandebussi 2000 euro eest, siis tõusis hind 6000 ja hiljem 6500 eurole ning nagu ikka, lõpuks tõusevad need pakkumised nii palju, et lõplikuks hinnaks kujunes 11 000 eurot.

"Tegelikult oleks hea kuulata ka nende inimeste juttu, kes tegelikult sellest ilma jäid," vastas Seli reporter Marko Reikopi küsimusele, mis ta ülekandebussiga nüüd ette võtab. "Aga võib-olla olid nad lihtsalt hinna üles kruvijad. Aga ma arvan, et paljud teavad seda, et meil on ka vanatehnika külastuskeskus."

Vanatehnika külastuskeskust tahtis Seli teha Tartusse juba 10 aastat tagasi. Plaan oli teha see Eesti Rahva Muuseumi (ERM) vastu, kus on 30ndate aastate alguses ehitatud lennuangaarid. Selleks aga oli vaja EAS-i toetust, mida ei tulnud. Nüüd on teinud nad keskuse oma tehase vanadesse hoonetesse Tartus.

"Meil on seda tehnikat, just vene tehnikat, ja see ongi see, mida nostalgiliselt paljud tahavad näha ja selle teeme me sinna oma hoonetesse," lisas Seli. "Meil on kaks korrust seda vanatehnikat, autosid ja kõike muud asju juba täis ja septembris saab Eesti vabariigist pool aastat noorem Estiko 100-aastaseks ja meil tuleb väga suur gaala ja me avame tegelikult ka siis tegelikult selle vanatehnika näituse selle sama tehase territooriumil, mida plaanisime teha ERMi vastu. Septembris näete seda kõike ka seal."