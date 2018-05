Kristjan Järvi: muusikalise meditatsiooniga tahan luua olukorra, kus inimesed vaatavad sissepoole

"Asi on selles, et see on "Practical Spirituality" [praktiline spirituaalsus – toim] festival tegelikult. Ühel pool me peame praktiliselt raha teenima ja publikut meelitama ja teiselt poolt peame andma neile midagi spirituaalset nagu joogat," selgitas dirigent Kristjan Järvi, mis nad on otsustanud ERSO hooajalõpu festivalil pakkuda inimestele ühes klassikalise muusikaga ka joogat.

"Meditatsiooni eesmärk on, et alguses me meelitame ja siis paneme transsi.. ei, muidugi mitte," sõnas Järvi vastuseks Marko Reikopi küsimusele, kas neil on kavas publik transsi viia, et viimased kogu oma raha neile annaksid.

"Mina tahan mõtteainet anda inimestele selle. Tekitada selle kontseptiga practical spirituality mingisuguse paradoksi. Ma olen intrigant tegelikult. See festival sisaldab palju asju, mis ei ole üldse muusikalise taustaga. Näiteks meil on mingi filmiõhtu sees, pop-up kontsertid ja meditatsioon," rääkis Järvi. "Muidugi meil on need tavalised kontsertid ka, aga need ei ole tavalised. Seal on igasugused elektrovärgid, Wagner, Strauss, ka Max Richter, Sven Helbig. Selline Ice to Est, mis on Island to Estland."

Järvi sõnul tahab ta luua sellise olukorra, kus inimesed vaatavad sissepoole ja küsivad: mis me oleme? Kes me oleme? Mis on eksistents? Mida me teeme siin ja kuidas me teeme?

"Inimene peab ise küsima enda käest, mis on elu mõte. Näiteks Bruce Lee ütles, et ole nagu vesi. Ole tugev nagu vesi, ole pehme nagu vesi, voola nagu vesi," kirjeldas Järvi. Reikop märkis, et see kõik on üsna hämar jutt. "Hämar ta ei ole, aga spirituaalne ta on," selgitas Järvi.

Viiuldaja ja Kundalini jooga õpetaja Miina Laanesaar selgitas, et see, mida nad tegema hakkavad, ei ole päris jooga, vaid muusikaline meditatsioon enne pühapäevast kontserti. "Ma lasen neile paar klassikalise muusika pala ja enne püüan viia inimesed just nimelt sellisesse seisundisse, et inimene läheb iseendasse. Hakkab sügavamalt hingama, ennast tunnetama. Tuleb mõtetest, peast, tulevikust-minevikust ära, tuleb enda sisse ja kuulab muusikat vahetumalt ja sügavamalt. Saab sellest sügavama kogemuse."