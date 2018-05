Sillaehitusvõistlusele tulnud austraallased pidid silla Eestisse tooma käsipagasis

Kuigi silla ehitamine võib esmapilgul tunduda lihtne nagu legode kokkupanemine, siis päris nii see siiski ei ole. Sillaehituse võistlusi toimub alates 1987. aastast üle kogu maailma ning võistluste reeglid on üsnagi ranged. Kokku oli neljapäeval võistlustules seitse tiimi. Nii näiteks Horvaatiast, Poolast kui ka Austraaliast. Eestist aga mitte ühtegi.

"On palju erinevad kategooriaid. Tuleb mõelda ehitamise kiirusele, esteetikale, kandetugevusele, mahtuvusele, vastupidavusele koormustestis. Paljut tuleb arvesse võtta. See on nagu päris töö, kus sul on klient ja sa pead ehitama silla. Nii see oligi mõeldud. Mõtlesime olukorrale, kui sild on kokku kukkunud või oru üleujutuses minema uhutud. Inimesed peavad tegema pika sõidu, et üle jõe pääseda. Nii on vaja väga kiirelt uus sild ehitada," rääkis "Ringvaatele" sillaehitusvõistluse algataja Robert Shaw.

"Alustasime aluspostidest ja kaare esimesest osast. Kasutasime ajutisi tugesid, mida on siin kõrval näha. Siis tegime sama teisel poolel ja lõpuks panime kaare kokku. Kaalusime mitut eri lahendust. Tegime umbes 30 visandit. See oli parim esteetiliselt ja ka konstruktsiooni tõhususelt. Siis mõtlesimegi, et teeme selle ära," selgitas võistleja Austriast Stefan Wetscher oma sillalahendust.

Harjutamiseks panid nad silla ülikoolis neli-viis korda kokku. "Iga korraga läks üha paremini. Viienda korra järel leidsime, et oleme võistluseks valmis," lisas Wetscher.

Teistel meeskondadel nii ladusalt aga ettevalmistused ei kulgenud. "Pidevalt tekkisid takistused. Pidime oma silla lennuki käsipagasisse võtma," rääkis võistleja Austraaliast Mark Machado. "Ja nii jäid riided maha," lisas Machado meeskonnakaaslane. "Ohverdasime kõik oma isiklikud asjad, et sild kaasa tuua," märkis Shubham Saxena. Meeskond sõitis Eestisse 27 tundi.

"Kõige raskem oli esmalt silla materjalid kokku saada. Nagu näete, kasutame teistest erinevaid materjale. Mis Euroopas saadaval, ei pruugi olla Austraalias. Kokkupanek oli lihtsam võrreldes komponentide saamisega," lisas Saxena.

Austraallastel kulus silla kokkupanekuks tund aega. Võistluse võitnud leedukad said silla püsti 15 minutiga.