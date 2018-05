ERR toob kuningliku laulatuse vaatajateni otseülekandes

Kolme poja ema Mari Jürjens tunnistas, et emaks olemise juures on tema jaoks kõige keerulisem otsuste tegemine.

Kordus on ETV kavas 21. mail kell 14.25. ETV+ alustab kuningliku laulatuse teemaga juba 18. mail ja kell 19.10 jõuab ekraanile dokumentalfilm "Harry ja Meghan. Kuninglikud mässajad". Kogu maailm ootab innukalt St George'i kabeli kirikukellade helinat, mis tähistavad prints Harry ja Meghan Markle'i laulatust 19. mail. Aimefilm annab ülevaate Suurbritannia kuninglike pulmade kõige üllatavamatest tavadest, viidates ühtlasi sellele, missugused neist on ajast-arust ja lausa alandavad, alustades sellest, kuidas noorpaar tohib avalikkuse ees vastastikust kiindumust näidata, ja lõpetades riietumisnormidega.

Film algab Botswanas, kus William ja Harry viibisid kunagi koos oma ema leedi Dianaga. Aastaid hiljem tärkab prints Harry ja filmitähe Meghan Markle'i armastus. Nende mõlema hinges on minevikuhaavad: Harryt painab ema enneaegne surm, Meghanit aga ema rassipäritolu. Võib-olla just minevik aitas neil sõlmida erilist hingesidet ja pani aluse muinasjutulisele armastusele.

ETV+is kommenteerivad pidulikku sündmust etiketi- ja kommunikatsiooniekspert, "Puudri show" saatejuht Tatyana Polyakova ja toimetaja Mihhail Malkin. ETV kavas on laupäeval kell 20.15 dokfilm "Harry ja Meghan. Moodne armastuslugu". 19. mai on Suurbritannias pidupäev, sest prints Harry abiellub ameeriklanna Meghan Markle"iga. Selle pulmapeoga astub Briti kuningakoda suure sammu tulevikku, sest Windsori lossi uksi ei avata mitte presidentidele ja peaministritele, vaid kahele tuhandele tavainimesele. Dokfilmis tuleb juttu sellest, kuidas nii suurejoonelist pidu korraldatakse ning mis teeb Harry ja Meghani nii uuenduslikuks noorpaariks. Kordus on ETV eetris 24. mail kell 15.25. 19. mai hilisõhtul kell 22.25 näitab ETV mängufilmi "Harry ja Meghani kuninglik romaan". Auhinnatud Briti kino- ja telerežissööri Menhaj Huda mängufilm prints Harry ning Meghan Markley romantilisest armuloost esilinastub uue kuningliku paari pulmapäeval, 19. mail.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel