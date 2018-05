Tule tööle: AK otsib uut ilmateadustajat

Kolme poja ema Mari Jürjens tunnistas, et emaks olemise juures on tema jaoks kõige keerulisem otsuste tegemine.

AK ilmateadustaja tööks on ilmateate koostamine ja esitamine otse-eetris. "Otsime inimest, kes oleks ekraanil soe ja meeldiv, aga samas professionaalne oma töös. Ilmateade on väga oluline osa "Aktuaalse kaamera" saatest, sest huvitab enamikku inimesi ja seetõttu on tegemist vastutusrikka ametikohaga," kirjeldas Lass.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel