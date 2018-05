ERR Menu soovitab nädalavahetusel pidutseda muuseumides ja Kalamajas

1. Muuseumiöö tähistab 19. mail 10. sünnipäeva. Tänavune peoteema on kantud Eesti riigi 100. aastapäeva tähistamisest ning kannab pealkirja "Öös on pidu".

Sünnipäeva-, pulma- ja lõikuspeod: milliseid pidusid on üldse olemas? Millised on meie peorituaalid ja kuidas on pidutsemine ajas muutunud? Kas loomad peavad ka pidu? Aga taimed? Millised on suured spordipeod? Kas robotid oskavad pidutseda? Eestil on 2018. aastal sünnipäev ja sünnipäevadel peetakse ikka pidu: sel muuseumiööl räägime peoteemad igast vaatenurgast lahti. Muuseumiöö on üle Eesti toimuv suur muuseumipidu.



Sel aasta toimub muuseumides kümneid eriekskursioone, peoteemalisi töötubasid, kontserte, etendusi, mälumänge ja muud. Kokku võtab praeguse seisuga tänavu muuseumiööst osa üle 200 muuseumi, lisaks muuseumidele teevad oma uksed viieks tunniks tasuta lahti mitmed näitusepaigad, arhiivid, kirikud, mõisad ning isegi looduskeskused – üht või teistpidi kultuuri, teadmiste, ajaloo ning mäluga tegelevad paigad ja organisatsioonid.

Programmis osalevad muuseumid avavad muuseumiööl oma uksed kell 18-23 ning sel ajal on sissepääs tasuta. Igal aastal on muuseumiööl oma uksed lahti teinud ka järjest suurem arv arhiive, galeriisid, kirikuid – üht või teistpidi teadmiste, ajaloo ning mäluga tegelevaid organisatsioone. Kõige parema ülevaate sellest, mis igas programmis osalevas muuseumis täpselt toimub, leiab aadressilt programm.muuseumioo.ee.

2. Sel nädalavahetusel täitub Kalamaja mõnusa atmosfääri ja hea meeleoluga, eriliseks muudab selle aasta asumifestivali 10. pidulik sünnipäev ja Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamine.



Kalamaja avatakse taas jalakäijatele ning tänavad saavad kaetud hea muusika ja mõnusa seltskonnaga. Inimesi ootavad ka sel aastal suur tänavalaat, töötoad, pinksiturniirid, hoovikohvikud, järelpidu ning loomulikult ka põnevad etteasted. Traditsioonide kohaselt toimub laupäeva (19. mai) õhtul, kell 19.00 pika laua pidulik õhtusöök.



Vana-Kalamaja väljakul toimub laupäeval traditsiooniline tänavalaat koos muusikalise programmiga, Kalamaja põhikooli õuealal aga põneva programmiga spordihoov ning õhtu lõpetab Volta Kvartalis Kalamaja päevade ametlik järelpidu.



Pühapäeval ootab kõiki ligi sadakond hoovikohvikut üle terve Kalamaja.

3. Windsori lossi St George´i kabelis sõlmivad ametliku liidu Briti troonipärilusjärjekorras kuuendal kohal olev Suurbritannia ja Põhja-Iiri prints Henry Charles Albert David Mountbatten-Windsor ja tema kihlatu. Sündmuse tunnistamisel on kuninglikud kõrgused ja meelelahutusmaailma vägevad. Otseülekande kuninglikult laulatuselt toovad ETV vaatajateni kommentaatorid Margit Kilumets ja Kai Ines Nelson. Ülekannet ja lisainfot on võimalik vaadata ka aadressil menu.err.ee.