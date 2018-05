Lilli Jahilo: Meghan Markle'i pulmakleit on kas väga moodne või sensuaalne

"Ma usun, et ta ilmselt võib tulla midagi väga lihtsat. Ta on väga moodne, otse Hollywoodist. Ta on endine filminäitleja, ma usun, et ta on väga moodsate eelistuste ja valikutega. Või võib sealt tulla midagi palju sensuaalsemat figuuri rõhutavat, aplikatsioone või pitse," arutles Jahilo Raadio 2 saates "Agenda".

Jahilo jaoks ongi need kaks suunda, kuhu Markle oma kleidiga pigem tüürib. "Ma eriti ei kujuta tema seljas ette midagi väga traditsioonilist, aga samas limagi ei või teada, kuna ikkagi tegu on kuningamajaga, siis võib-olla võib sealt tõesti midagi ülitraditsioonilist tulla," tõdes ta.

Vahetult enne pulmi pole Markle'i kleidist veel midagi teada. "On palju spekulatsioone, et kuna tegu on ameeriklannaga, kas ta eelistab Ameerika disainerit või Briti disainerit," lausus Jahilo, kes usub, et disainer, kes kleidi teeb, on juba maailmakuulus, kuid saab pärast pulmi tuntust juurde.

Kuningliku pulmakleidi peab heaks kiitma ka kuninganna Elizabeth II. "Väidetavalt on see kleit juba valmis ja hoiul Windsoris kuninganna Elizabethi salajastes ruumides, kõikide pilkude alt ära," ütles Jahilo.

Nii nagu hertsoginna Kate'i oma 2011. aastal, usub Jahilo, et ka Meghani kleit muudab moesuundi. "Kate Middletoni kleit toona ei olnud midagi röögatult erilist, ta oli väga klassikaline, ülikaunis, aga kõik tegumoelised võtted said ühe hetkega maailmakuulsaks. Minu juurde tuldi nende kleidifotode ja mõjutustega ikka veel aastaid hiljem. Paljud pruudid arvasid, et nemad oleksid täpselt sama kaunid kui Kate Middleton on pulmapäeval," rääkis Jahilo.

Hertsoginna Katherine'i pulmakleidi disainis Alexander McQueeni moemaja peadisainer Sarah Burton Autor: Reuters/Scanpix

Samas tõdes moedisainer, et on küll avatud pruudi ideedele, kuid disainib kleidi pigem enda käekirja järgi. "Kindlasti me ei tee üks ühele koopiat. Sellel ei ole mingisugust mõtet ja ei pakuks mulle kui disainerile mitte mingisugust huvi," ütles ta.

Kuna selle suve abiellujad on juba oma tellimused sisse andnud, usub Jahilo, et Meghani kleidi trend annab rohkem tunda järgmisel hooajal. Sel suvel on Eesti pruutide seas märksõnaks lihtsuks. "Võib tuua kaks äärmust. On pitside ja aplikatsioonidega couture kleidid ja siis mõnevõrra lihtsama joonega valmiskollektsioonist leitud mudelid," rääkis Jahilo.