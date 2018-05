Ajakirjanik Betty Ester-Väljaots: pole kombeks, et kuningaperega liitub lihtinimene

Paar kohtus alles kaks aastat tagasi ja Ester-Väljaotsa sõnul on kuninglikus perekonnas pigem tavatu, et nii kiiresti minnakse altari ette. "Seda kuninglikku perre tulevat liiget ikka natuke küpsetatakse. Mitte halvas mõttes, vaid õpetatakse ja harjutatakse, et ta tulevase eluga mugavamini hakkama saaks," selgitas ta "Vikerhommikus".

Kuna kihlusuudis tuli vahetult enne aastavahetust, usub Ester-Väljaots, et nii maailmal kui ka kuninglikul perekonnal on olnud raske sellega harjuda. "Iseenesest on ju tore abielluda siis, kui oled väga armunud. Prints Harry on ka palju sarvi maha jooksnud ja teinud üsna palju koerusi oma elus. Üsna palju tüdrukutega lävinud. Võib-olla tema jaoks oli kuidagi aeg küps ja siis sattus tema teele Meghan. Kindlasti suured tunded sinna juurde," põhjendas naine kiirustamist.

2011. aastal abiellusid Harry vanem vend William ja hertsoginna Katherine. Ester-Väljaotsa sõnul oli brittidel Kate'i lihtsam vastu võtta, sest ta on britt ja nad tundsid prints Williamiga üksteist ülikoolist saati. USA näitleja Meghan Markle liitus kuningliku perekonnaga palju ootamatult. "See on alguse ehmatus, ma arvan, et keegi ei ole osanud veel midagi vastu võtta. Isegi Kate Middleton võeti vastu pika hambaga. Kuninglike puhul loodetakse, et nad täidavad oma rolli nende vahenditega, mis neile on ette antud. Üldiselt ei ole kombeks, et tuleb katoliku taustaga inimene, lahutatud inimene ja lihtinimene kuningaperesse," tõdes ta. Meghan on kõike seda - sündinud sotsiaaltöötajast ema ja valgustajast isa katoliku perre ning lahutas oma eelmise abielu 2013. aastal.

Täna saabus ka kinnitus, et Meghan Markle'i isa Thomas pulmas ei osale. Ester-Väljaotsa sõnul on muidugi kõik teemad, mis pulmadega seotud, ülepaisutatud. "Kindlasti on neid, kes on väga poolt ja neid, kes on väga vastu. Alati tehakse neile haiget, kes on sulle kõige lähedasemad," tõdes ta.

Markle'i isa ümber lahvatas möödunud nädala lõpus skandaal, kui selgus, et ta oli kõmupressile endast fotosid müünud. Ester-Väljaotsa sõnul on see teema, mida ameeriklased paremini mõistavad. "Kuigi tema isa, kes oli muide "Tuvikeste" valgustaja, on küll kokku puutunud Hollywoodiga, aga ilmselt see tähelepanu on löönud katuse sõitma maakeeli. Ega ajakirjanikud on ka väga osavad ärarääkijad, nagu me teame. Ju talle pakuti siis huvitavat kokkulepet ja raha, miks ta neid pilte tegi," arutles ta.

Ester Väljaots oli ise Londonis kohal ka 2011. aastal, mil Williami pulmad toimusid. Ta tõdes, et kogu linn on sellel lainel ja inimesed on kostümeeritud. "Meeleolu oli vapustav, üdini positiivne ja ajalooline suursündmus. Selline tõsieluseriaal, nagu me monarhiat saame nimetada," meenutas ta.

Harry ja Meghani kuninglikku pulma saab jälgida ETV vahendusel kell 13.00. Lisaks on kavas erisaated "Harry ja Meghani armastuslugu" 20.15 ja "Harry ja Meghani kuninglik romaan" kell 22.25.