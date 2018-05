Yanny või Laurel: heliklipp tekitas internetis tulise vaidluse

Heliklipp jõudis internetti selle nädala alguses ning tekitas Twitteris palju kõneainet, sest erinevad inimesed kuulevad sama helilõiku erinevalt, vahendas Time.

Madalamal sagedusel kõlab klipis "Laurel" ja kõrgemal "Yanny".

Sydney ülikooli psühholoogia professor David Alais selgitas, et inimese aju ei suuda seda heliklippi kuulates otsustada, mida ta kuuleb. "Seda heli saab tõlgendada kahel viisil ja mõte ei suuda kahe valiku vahel otsustada. Kui on väike ebaselgus, siis aju suudab lukustada vaid ühe kindla valiku," ütles ta.

Sama efekt tekib Rubini vaasiga, kus inimesed võivad näha kas kaht näoprofiili või valget vaasi:

Mõnede arvates mõjub heliklipi puhul see, et kuna heli pole puhas, täidab aju lünga ja otsustab ise, mida inimene kuulma peaks.

Yanny/Laurel MYSTERY SOLVED! I messed with the audio file and discovered that basically, the lower frequencies say "Laurel," and the higher frequencies say "Yanny." Here"s some audio I messed with that lets you hear both sides. #yannyvslaurel #yannyorlaurel #yanny #laurel pic.twitter.com/eyybCNLnQi