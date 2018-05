Popmuusika on muutunud 30 aastaga kurvemaks

California ülikooli teadlased uurisid popmuusikat 1985. aastast 2015. aastani ning tõdesid, et 30 aastaga on muusika kaotanud rõõmsameelsust ning kogunud kurblikkust.

Teadlased kuulasid sadu laule ja reastasid need meeleolu järgi. "Rõõmsameelsus ja helgus lähevad ajaga madalamaks, kurbus kasvab. Samal ajal muutuvad lood tantsulisemaks ja rohkem peolaadseks," selgitas uurimistöö kaasautor Natalia L. Komarova Independenti vahendusel.

Uuringu läbiviijate sõnul ei märgi see aga, et kõik 1985. aasta poplood olid rõõmsad ja 2015. aasta omad kurvad. "Avalikkusele paistavad rohkem meeldivat rõõmsameelsed laulud, kuigi igal aastal avaldatakse üha rohkem ja rohkem kurbi laule," seisis uurimistöös.

2014. laulud nagu Sam Smithi "Stay With Me", Passengeri "Whispers" ja Gorgon City "Unmissable" olid madala rõõmsameelsuse tasemel.

1985. aasta laulud nagu Bruce Springsteeni "Glory Days", Eurythmicsi "Would I Lie Yo You?" ja Wham!-i "Freedom" olid kõrgemal rõõmsameelsuse tasemel.

Uuringust selgus ka, et tantsu- ja popmuusika olid vaieldamatult kõige populaarsemad žanrid, kui need 2000. alguses langema hakkasid ning rokkmuusika populaarsemaks muutus. Lisaks tuli välja, et meeslauljate osakaal popmuusikas on 30 aastaga vähenenud. "Edukates lauludes domineerivad protsentuaalselt naisartistid," seisis uuringus.