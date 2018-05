Made In Estonia festivali peaesinejad on Madison Mars ja NOËP

Kolme poja ema Mari Jürjens tunnistas, et emaks olemise juures on tema jaoks kõige keerulisem otsuste tegemine.

Laupäevane peaesineja on äsja Kultuurikatlas kaks väljamüüdud soolokontserti andnud eletropopi viljelev NOËP. Festivalil Made In Estonia jääb tema ainsaks suviseks esinemiseks Pärnus.

Madison Marsi saab täna nimetada üheks Eesti olulisemaks visiitkaardiks elekroonilise tantsumuusika maailmas. Sel suvel ootavad teda ees esinemised peomekas Ibizal ning mitmel olulisel festivalil Euroopas."Ma ei esine Eestis väga tihti, kuid võin kinnitada, et siinne publik on kindlasti üks parimaid maailmas. Eriti teeb mulle rõõmu, et saan üle pika aja taas esineda kodulinnas," ütles Pärnust pärit muusik, kes astub lavale reedel.

Juulis toimub suvepealinnas Pärnus Made In Estonia Summer Music Festival, kus kahe päeva jooksul astub klubi Sugar sise- ja välilavadel üles 12 produtsenti ja DJ-d. Festivali peaesinejad on Madison Mars ja NOËP.

