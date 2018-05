"Tõe ja õiguse" võtteplatsil on tulnud rinda pista rahe ja temperamentse lehmaga

Eelmisel nädalal jõudis publikuni õrritusvideo, kust saab filmi suurejoonelisusest aimu. Ametlik treiler ilmub sügisel. Toom rääkis "Vikerhommikule", et muidugi soovib teha võimsat filmi. "See on võimas raamat ka. Üritame ikkagi vastavalt sellele materjalile seda esitada. Loomulikult me tahame teha võimast värki, et see oleks nii emotsionaalselt kui ka visuaalselt meeldejääv ja sama eepiline, kui see raamat," ütles Toom.

"Tõe ja õiguse" võtetega alustati 2017. aasta aprillis ja Toomi sõnul on asjad läinud üldjoontes plaanipäraselt. "Ega see filmitegemine ja võttepäeva algusest lõpuni saamine mingi meelakkumine ei ole. Filmitegemine on üks pidev loominguliste probleemide lahendamine. Sa ei tea kunagi hommikul, mis kõik võib päeva jooksul platsil juhtuda ja takistada filmi tegemist või sellise kaadri saavutamist, mida sa oled pikalt mõelnud ja tahtnud," tõdes Toom.

Mehe sõnul on juhtunud väga palju selliseid asju, mille peale ei tule ja ei olegi võimalik tulla, aga filmitegijana peab nende võimalustega arvestama. "Sa ei tea, millal sul hakkab äkki keset päeva lihtsalt rahet sadama, on ka nii juhtunud, aga ilmaga on meil lõppkokkuvõttes väga hästi läinud. Või on mingi lehm, kellel on väga halb tuju ja keeldub koostööd tegemast või vaatab kaamerasse mitu duublit järjest. Sa kolistad kõrval pannidega, et ta seda ei teeks," rääkis Toom võtetel toimunust.

Kuna aasta ei ole enam 1872 ja loomad on talupidamistes kasutusel teistel eesmärkidel, tuli ka võtetel osalevad hobused õpetada põldu kündma ja vankrit vedama. "Filmitegemine üldse, eriti hobustele, kes ei ole varem olnud võtteplatsil, nende jaoks võib iga suvaline asi neid ära ehmatada, mida nad varem pole näinud. Olgu see või suur helendaja, millega valgustajad näitlejatele valgust peale näitavad," selgitas Toom.

Lisaks nõuavad oma osa ka näitlejad. "Loomulikult on see osa režissööritööst. Kui mõni näitleja ei ole pikalt olnud võtteplatsil, siis nüüd tuleb, muidugi mina pean sellel silma peal hoidma. Aga nad on professionaalsed näitlejad ja saavad kõik sellega väga hästi hakkama," kinnitas Toom.

Enne filmivõtteid oli ka prooviperiood, et näitlejatel lihtsam oleks. "Mida kauem sa seda teed, seda lihtsamaks see kuidagi läheb, minu arvates ka näitlejate jaoks. Seda platsil rääkimist või seletamist, mis siin stseenis on, kuidas või miks, see tegelane on juba nii selgeks saanud, kui sa oled juba aasta aega filmi filminud," avaldas Toom.

Sel kevadel tuli ka uudis, et filmi üks peategelastest, Maiken Schmidt sai poja emaks. "Ei suutnud ta lapsesaamisega filmi ära rikkuda. Sellega läks ka täpselt väga hästi. Isegi, kui ta oleks olnud filmis rase ja kõhuga, poleks sellest ka midagi olnud, sest Krõõt ongi enamuse ajast ootab oma järgmist, järgmist ja järgmist, ootab seda poega, kelle ta lõpuks saab," naeris Toom.

"Tõe ja õiguse" filmimiseks ja järelproduktsiooniks on jäänud veel üheksa kuud. Film jõuab kinodesse 2019. aasta veebruaris. Toomi hinnangul on selle filmi puhul järeltöötlus pikem kui teistel Eesti filmidel. "Meil on viimased viis päeva võtteid augusti alguses. Praegu me muidugi monteerime ka kogu aeg seda juba, mõnda aega oleme monteerinud ja plaanis on, et sügiseks, septembri alguseks või keskpaigaks on pilt lukus, et me saaksime hakata heli tegema, muusikat salvestama ja visuaalefekte tegema. See kõik võtab väga palju aega," selgitas režissöör.

Tammsaare kirjutatud "Tõde ja õigust" võtab Toom filmivõtete ajal pigem harva kätte, kui tahab saavutada jälle tunnet, mil tal tekkis idee selle ainetel üldse filmi teha. "Seda on tulnud paar korda ette küll, aga pigem ma praegu ei tee seda, sest stsenaarium peab olema niikuinii omaette tervik. Ma tean, et see ei oleks väga tark mõte, kui ma hakkaksin praegu jälle tervet raamatut lugema," ütles Toom.

Tanel Toomi suurfilmi "Tõde ja õigus" peaosades astuvad üles Priit Loog, Priit Võigemast, Maiken Schmidt ja Ester Kuntu.