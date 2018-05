Piip ja Tuut sõidavad Euroopa ja Aasia ringreisile

Kolme poja ema Mari Jürjens tunnistas, et emaks olemise juures on tema jaoks kõige keerulisem otsuste tegemine.

Eesti vaatajatele mängitakse juulis suvelavastust "Piip20Tuut juubeldavad", mis on selle suve väikseim tuur, peaaegu nagu tiir. Piip ja Tuut panevad esmakordselt ühte etendusse kokku säravamad hetked oma 20 aasta kahekümnest lavastustest ja teevad 11.-22.juulini Eestile tiiru peale. Etendus on kahes osas ja ühe vaheajaga. Kaasa teeb Siim Aimla ansambel.

