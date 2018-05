Galerii ja video: Võhma mehe hobiaias kasvavad haruldused, mida Eestis ei kohta

Teras on aiandusringkondades vägagi hästi tuntud mees. Huvi geneetika ja ka aianduse vastu sai alguse juba noores eas, aastatega on hobi aina süvenenud. Riho aedki on eriline, jagatud eri kasvutingimustega saarekesteks - on rabaaed, on niiduaed, on kõrbeaed ja on kaljuaed.

Riho Terase aias kasvavad peaasjalikult need taimed, mida Eestimaa looduses ei leidu. "Enamik taimi me kasvatame seemnest, see on hästi oluline, sellepärast et seemnest kasvavad tugevamad taimed, kuna nad on varieeruvamad. Üksi seemnest kasvanud taim ei ole teisega täiesti sarnane ja seetõttu annab õrnematel taimedel võimaluse välja valida sobivamaid taimi meie kliimasse, mistõttu nad püsivad aias paremini. Ja muidugi, kui on väga õrnad taimed, siis me külvame mitu põlvkonda, et kohandada Eesti kliimale neid, et saaks lihtaias kasvatada väga eriilmelisi taimi," selgitas Teras.

Selleks, et üks taim Eesti kliimaga kohaneks, kulub kümme kuni 15 aastat. Riho Terase aias leidub hulganisti neid taimeliike ja sorte, mida Eestis leidub üldse väga vähe või mis panevad iga tõelise aiandusgurmaani silmad särama. "See taim on putuktoiduline taim, ta püüab putukaid lämmastikunälja leevendamiseks. Looduses ta kasvab väga vaestes tingimustes. Üleliigse veega paikades, mistõttu toitaineid ta kätte ei saa ja ta on kohanenud putukate söömisele," rääkis Teras Püünislehest.

Taim ei kasva tavalises peenras, vaid ainult liigniiskes kohas ja selleks on eraldi vaja ehitada peenar. "See on siis basseinikilega alt vooderdatud, et vett kinni hoida ja tagada selline lauka niisku," selgitas Teras.

Reedel avatakse ka Türi lillelaat, millega Teras on seotud lapsest saati ja läheb sinna kauplema selgi korral. Tema letilt võib leida pikaealisi püsililli, kiviktaimla lilli ja varjuaia taimi. "Ma olen käinud ümberkaudsetes riikides laatadel ja ütlen, et Türi lilleaeda valik on kõige suurem. Ja ütlen, et hinnad on väga mõistlikud, nad ei ole kallimad kui Lätis. See on müüt, et Läti laatadel on taimed odavamad. Türil saab väga hea hinnaga taimi," kinnitas ta.