Traffic avaldas uue albumi eel singli ja muusikavideo "Vead"

Muusikavideo filmimiseks oli kasutada seitsmetunnine ajavahemik CocaCola

Plazas, sel ajal kui kinouksed tavaliselt suletud on. "Lapselikult põnev oli öises kinos kogu tiimiga ringi liikuda, teades, et seal oleme vaid meie. Samal ajal oli kuklas teadmine, et peame kogu materjali kindla aja jooksul ära filmima või vastasel juhul ei saa video valmis," sõnas Trafficu solist Silver Laas.

"Vead" räägib tegelikult sellest, kuidas üksteise kiiksude ja eripäradega, soovide ja huvidega paremini toime tulla, neid arvesse võtta ja rõhub sellele, et üksi ei ole parem," ütles üks laulu autoreist, Stig Rästa.

"Me kipume teinekord unustama, et keegi meist pole ideaalne ja ei näe suurt pilti, kus tahes-tahtmata tullakse üksteise soovidele vastu, et kõik laitmatult toimiks," märkis Silver. "Olgu see siis näiteks kasvõi plaadi tegemine," lisas Laas naerdes, mainides, et Trafficul on aasta lõpu poole ka uus kauamängiv ilmumas.

Loo autoriteks on Stig Rästa, Fred Krieger ning Vallo Kikas.