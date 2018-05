Käterätikunäitus toob esile selle tarbeeseme kunagise tähtsuse

Tänapäeval on käterätik suurema osa inimeste jaoks pigem tarbeese kui iluasi. Aastakümnete eest oli kenasti kaunistatud käterätik aga iga perenaise au ja uhkus ning veidi rohkem kui sada sellist rätikut on nüüd ka näitusele välja pandud.

"Tänasida toimetusi ära viska homse varna", tuletas ühe kodu seinal rippuv käterätik veel 70 aastat tagasi kasutajale iga päev meelde. Selline kiri ehib üht saja kuuest käterätikust, mille Pala raamatukogu juhataja Anu Saul kokku kogus ja näitusele välja pani, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Pilt on hästi kirju. Siin on väga palju erinevaid tehnikaid, küll uuemaid, küll vanemaid, mõni paremini säilinud, mõni natukene rohkem kannatada saanud elu käigus. Tuleb välja, et käterätt oli tähtis asi omal ajal. Ta oli tarbeese, aga tal oli ka selline emotsionaalne väärtus," rääkis Saul.

Nii võib näitusel näha nii leeripäeva tarbeks valmistatud rätikuid kui ka neid, mis emad tütardele meheleminekul kaasa andsid.

"On siin üks käterätt, mis on kingitud tütrele pulmadeks ja siin on peal talumärk. See on ka väga uhke, nagu mingi rüütlivapp juba," kirjeldas Saul.

Suurem osa välja pandud käterätikutest pärineb 1930ndatest ja 40ndatest aastatest, kui kodukaunistamist au sees hoiti. Kõige vanem käterätt, mis kohaliku rahva koostöös sündinud näitusele jõudis, on pärit 19. sajandi lõpuaastaist.

"Mitu inimest on ka väikse loo juurde pannud oma käterätile, kui nad andsid. Siin on näiteks Merike Vahtramäe vanavanaema käterätik, mille ta sai kingiks Pandivere mõisaproualt, kuna ta oli seal toatüdrukuks ja siis ta sai selle kingituseks 1880. aastal - on siin arvamus, et sellest ajast. On näha, et siin muster juba hakkab kuluma, aga seda on peres alles hoitud ja ta on väärtuslik," rääkis näituse autor.

Käterätikute näitust saab Pala raamatukogus vaadata juuni lõpuni.