Tallinna botaanikaaed paneb näitusele 200 sorti säntpooliaid

Säntpoolia (Saintpaulia) perekonda gesneerialiste (Gesneriaceae) sugukonda kuulub viimastel andmetel 20 liiki taimi Ida-Aafrikas. Looduslikult kasvavad säntpooliad Tansaanias Usambara mägedes ja Keenia lõunaosa kaljudel ning rannikumetsa sammaldunud kividel.

Esimest säntpooliat kirjeldati aastal 1893 ehk 125 aastat tagasi. Taime teaduslik nimetus on antud parun Walter von Saint Paul-Illaire (1860–1910) auks, kes selle taime Tansaanias loodusest avastas.

Säntpoolia sordirohkus on üllatavalt suur ja mitmekesine, aretatud on enam kui 2000 sorti. Tallinna botaanikaaias on väljas 200 taime. Maailmas tuntakse liht- ja täidisõielisi, tähtja õiega, kurruliste ja roheliste kroonlehtedega sorte. Kõige ebatavalisemad on halli või kollase õiega säntpooliad. Kõige väiksemad kannikesed kasvavad vaid kuus sentimeetri ja kõige suuremad umbkaudu 60 sentimeetri kõrguseks. Säntpooliaid müüakse maailmas mitu miljonit taime aastas, enam kui 25 miljoni USA dollari väärtuses.

Säntpooliate kõrval tutvustatakse näitusel ka teisi gesneerialisi nagu kaljuhepik (Petrocosmea), sinningia (Sinningia), sipelgalill (Codonanthe), leitselill (Achimenes), punahuul (Aeschynanthus), sinilehter (Streptocarpus), vasklehik (Episcia), urnõis (Nematanthus), õnnekann (Chirita) ja teised.

Näitus, mida saabutakse külastama ka Soomest, Rootsist, Venemaalt ja mujalt, valmib juba üheksandat korda koostöös erakollektsionääridega.

Säntpooliate näitus on avatud botaanikaaia konverentsisaalis vaid neli päeva, neljapäevast pühapäevani.