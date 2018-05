Reisilt taskusse jäänud mündid tasub kodumaal viia valuutavahetusse

Eesti Panga sularaha- ja turvaosakonna juhataja asetäitja Margot Luukas juhendas ETV saates "Ringvaade", et mündid tuleks ära sorteerida, vaadata, kas need on kehtivad, ja võimalusel nende päritolu tuvastada. "Ega ühest head lahendust pakkuda neile ei olegi. Ära visata pole kindlasti ilus. Pakkuda mõnele tuttavale, kas keegi on huvitatud või kogub neid," soovitas ta.

Eesti Pank teiste riikide münte vahetada ja vastu võtta ei saa. "Eesti Pangas saab tagasi tuua Eesti krooni münte ja need me vahetame kohapeal euro sularahaks ümber," ütles Luukas.

Finantsvahendusega tegeleva OÜ Eurex Capitali peakassiir Maria Põldma ütles, et müntide sisseostuhind on madalam, sest nende töötlemine, transportimine ja hoiustamine on kulukam ning aeganõudvam kui paberrahal. Siiski ostetakse valuutavahetuses mõningaid käibel olevaid münte. Käibelt maas olevate müntide vahetamiseks tuleks minna päritoluriigi keskpanka.