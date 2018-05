Nutikad briti äripidajad kasutavad Meghanit ja Harryt kõikvõimalikel toodetel

Kolme poja ema Mari Jürjens tunnistas, et emaks olemise juures on tema jaoks kõige keerulisem otsuste tegemine.

DJ-õpe on nüüdsest Suurbritannias põhikoolides osa muusikaõppest ning plaadimängijad on võrdsustatud muude klassikaliste muusikainstrumentidega nagu näiteks kitarr või klaver. DJ Heidy Purga õpetas kahele Eesti noorele plaadikeerutamist.

Kuninglik pulm on laupäeval ning seda saab jälgida ETV vahendusel kell 13.00. Lisaks on kavas erisaated "Harry ja Meghani armastuslugu" 20.15 ja "Harry ja Meghani kuninglik romaan" kell 22.25.

Kui müüki on paisatud kõikvõimalikke kaunistusi ja vidinaid, mida ehivad tulevase paari näopildid, siis ühes kohvikus on võimalik endale tellida soe jook, mille piimavahul ei ole kujutatu midagi muud, kui Harry ja Meghan.

