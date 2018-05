Naine pidas Anthony Hopkinsit kodutuks

Kolme poja ema Mari Jürjens tunnistas, et emaks olemise juures on tema jaoks kõige keerulisem otsuste tegemine.

Eesti eurolaulik Elina Nechayeva on tagasi Eestis ja vastas "Ringvaate" otse-eetris vaatajate küsimusele. Intervjuus märkis ta, et tavalise eluga harjumine võtab tal ilmselt veel natuke aega. Samuti pole tal aimugi, mida teha 52 ruutmeetri kangaga, mis tema lavakleidist järele jäi.

"Kuningas Lear" on lugu kuningriigi mitmeks jaganud ja võimu oma tütardele üle andnud Briti kuningast, kelle tütred muutuvad isa lahkuse tuules tänamatuks. Alles siis, kui riik on vanematele tütardele antud ja Lear ise unustusse ja viletsusse jäetud, saab ta oma veast aru.

