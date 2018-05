Nädala playlist: pehmet tantsumuusikat ja hullu räppi

Väljas on järsku nii soojaks läinud, et kõik tumedad õõtsumised ja liialt mõtlikud lood võib vabalt riiulisse visata. Suvi nõuab energilist hip-hopi, õdusat popi ja sulnist tantsumuusikat, mida playlist'i on jagunud piisavalt.

Viimase aja kahtlemata kõige kõmulisem lugu on Childish Gambino "This Is America", mis alla nelja minutiga räägib mustanahaliste elust Ameerikast paremini kui suur osa hip-hopist viimase paarikümne aastaga seda teha on suutnud. Ja kui see lugu lööb juba ise jalust nõrgaks, siis koos videoga toimib veel eriti hästi. Loe ja vaata siit.

Pärast kolme aastat vaikust annab sel aastal uue kauamängiva välja Florence and The Machine, kelle esimene tõeline singel ("Sky Full Of Song" oli suhteliselt mõttetu) "Hunger" on täpselt selline, nagu oleks oodata osanud, aga heas mõttes. Õrn ja südantlõhestav, aga mitte liiga magus ega lääge.

Suurtest plaatidest rääkides, siis möödunud nädalal andis pärast suisa viieaastast pausi uue albumi välja Arctic Monkeys - plaat tervikuna nõuab veel veidi seedimist, aga esiksingel "Four Out Of Five" on küll täpselt selline hitt-lugu, mis võiks kõiki edetabeleid vallutama minna.

Pealkirjas lubatud tantsumuusikat jagub ka. Lõpuks ilmus produtsent Joy Orbisoni ja saksofonist Ben Vince'i 12-tolline koostöösingel, mille kaks lugu on täis pöördeid ja kavalusi, kuid lasevad kuulaja siiski üsna kergesti ligi, "Transition 2" jäi neist lugudest rohkem kõlama.

Murlo, kes peitunud uue pseodunüümi Sharda taha, andis ka omanimelise EP välja, mis on ilmselt parim tantsumuusikaplaat sel aastal - lugu "Nobody Else" koos Gemma Dunleavy'ga toob kõik viled ja kellad välja, seal on jungle'it, UK garage'i, grime'i ja trance'i, aga värskelt ja moodsalt, ilma igasuguse retrovarjuta.

Simian Mobile Disco näitab end uuel albumil "Murmurations" samuti täiesti uuest küljest, "Hey Sister" on plaadi kõige tantsukam ja nõtkem pala. Steven Julien (tuntud ka kui Funkineven) on ka värskel kauamängival "Bloodline" täiesti uue suuna võtnud, kaldudes kohati isegi liiga häguseks ja abstraktseks, kuid "IDK" lendab täpselt kümnesse.

Kui liiga karmiks läheb, siis vahele leidub ka midagi pehmemat. Leon Vynehall on uue singliga "Movements (Chapter III)" läinud house'ist ja tantsumuusikast nii kaugele kui võimalik, see lugu on nagu pilvedes hõljumine, õrn ja taevalik. Jungle, kes oma esimesel plaadil oli üsna rütmikas, on nüüd tuure maha keeranud, lugu "Happy Man" on siiski oma passiivse nõksumiga kuidagi võluv. Mõnusalt kergelt kulgeb ka Tirzah, kelle "Gladly" on üks viimase aja ilusamaid ballaade.

Kaytranada ei ole ka püssi põõsasse visanud - ta võttis ette The Interneti niigi rütmika viimase singli "Roll (Burbank Funk)" ja keeras sinna veel kahekordselt pöördeid peale. Aga ei läinud kuidagi üle võlli, vaid sündis hoopis järjekordne klubi-hitt, mis on loodud kõlama peo tipphetkel.

Ja lõppu jagus näpuotsaga Eesti muusikat ka. Folk-hop bänd Tintura andis välja esimese albumi "Ebaõiglase uni", mis kaldub küll kohati rohkem folgiks kui hip-hopiks, kuid loos "Kadhja" on saavutatud perfektne tasakaal. Just nii peakski üks ideaalne folk-hop lugu kõlama!