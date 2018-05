Eesti lapsed arvavad, et DJ-õpe võiks koolidesse tulla

DJ-õpe on nüüdsest Suurbritannias põhikoolides osa muusikaõppest ning plaadimängijad on võrdsustatud muude klassikaliste muusikainstrumentidega nagu näiteks kitarr või klaver. DJ Heidy Purga õpetas kahele Eesti noorele plaadikeerutamist.

"Meie kultuuri arvestades, meie pikaaegset muusika- ja lauluesitamise ning rahvakultuuri arvestades võiks see kindlasti sees olla, aga ta peaks olema võimalikult mitmekesine," rääkis Purga ETV saates "Terevisioon", et ei tohiks ära unustada, kust me tuleme ja kuhu meie juured ulatuvad.

Purga hinnangul on väga oluline, et DJ-tööga õpib ka keelt. "Muusikas ei ole ainult rütm, taust, harmoonia ja meloodia, vaid on ka sõnad ja see on lastele väga-väga meeldinud," rääkis Purga.

Purga õpetas DJ eriala õpilastele Gustav Kõrvitsale ja Marta Kiigule. "Koolis oleks väga põnev. Ma arvan, et teistele ka meeldiks, isegi õpetajatele," ütles Kiik, et DJ-õpe võiks koolides olla.

Lapsed proovisid eetris heliefekte, kuidas laulu töödelda. Purga jäi oma õpilastega väga rahule. "Nad olid väga tublid, neil sai väga kiiresti käppa ja neil mõlemal on väga hea rütmitaju, mis on väga oluline," kiitis ta.

Gustav Kõrvits kiitis, et talle DJ-töö õppimine väga meeldis, kuid ei usu, et hakkab kunagi DJ-ks. "Mul on rohkem teised plaanid ka veel, kahjuks ei saa," ütles ta.