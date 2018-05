Triigi Filharmoonia pakub sel hooajal valikut popmuusikast Ööülikoolini

Eesti eurolaulik Elina Nechayeva on tagasi Eestis ja vastas "Ringvaate" otse-eetris vaatajate küsimusele. Intervjuus märkis ta, et tavalise eluga harjumine võtab tal ilmselt veel natuke aega. Samuti pole tal aimugi, mida teha 52 ruutmeetri kangaga, mis tema lavakleidist järele jäi.

Lisaks on ühel ööl kavas öömaalimine, et kasutada erilise võimalusena Eesti suveööde valgust ja pimedust. Igal õhtul ootab osalejaid arutelu- ja vestlusring.

30. juulist kuni 3. augustini toimub Triigi Filharmoonias Eesti Kunstiakadeemia maalilaager Tiit Pääsukese juhendamisel. Saaremaal toimuvas laagris maalitakse looduse keskel ja ühisateljees ning vaadeldakse loodust n-ö seestpoolt väljapoole. Ühiselt uuritakse, kui kaugele me läheme loodusest, kui oleme ise looduses, ning lahendatakse värvi- ja vormiprobleeme. Räägitakse ka kunstist ning maalimise tehnikatest ja tehnoloogiast. Iga päev on mõtlemiseks ja maalimiseks uus teema.

23. juulil võtab laval koha sisse Läänemeresaarte Kammerorkester, andes kontserdi oma suvetuuri #orkester maailma äärel raames. Kavas on G. Finzi, J. Sibeliuse ja K. Atterbergi teosed. Solistideks on Lisanne Altrov viiulil, Arvo Haasma vioolal ja Marten Altrov klarnetil. Algus kell 19.00.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel