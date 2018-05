Noortebänd 2018 demovooru lõpuni on vähem kui nädal

Kõikidel kuni 26-aastastel muusikutel tuleb kiirustada, sest Noortebänd 2018 demovooru lõpuni on jäänud vähem kui nädal. Peale auväärse tiitli annab Noortebänd koostöös Kinemaga välja peaauhinna väärtuses 3500 eurot.

"Viimastel aastatel on Noortebänd toonud Eesti muusikasse tõelisi pärle nagu näiteks Lepatriinu, INGER, The Notes. Sealhulgas eelmise aasta võitja Rainer Ild, kel on praegu läinud väga hästi – esinemisgraafik täitub imekiirelt ning kooslust võib näha iga teise Eesti festivali programmis," tõdes Noortebändi peakorraldaja Märt Truman.

Ta lisas, et tihti ei saa suurt tähelepanu ainult konkursi üldvõitja, vaid silma jäävad ka teised finaalis osalenud. "Kas või eelmise aasta näitel said kutse mitmele festivalile Hommage või Inger," märkis Truman.

Noortebänd 2018 poolfinaalid toimuvad 4.–6. oktoobrini ning finaal on 10. novembril. Poolfinalistid valitakse demovoorust edasipääsenute ning piirkondlikelt konkurssidelt osalejate vahel. Praeguseks on selgunud kaks poolfinalisti – esimene Rapla Vesiroosivisioonilt, kelleks on kooslus nimega Muster ja teine Pärimusbändide konkursilt Duo Ruut.

Demolugu saab saata kuni 21. maini.