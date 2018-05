"Eestis ei ole huumorist puudust. Praegu on tegelikult väga raske isegi kuue käe sõrmedel üles lugeda kõiki neid koomikuid, kes on võimelised saalitäisi inimesi naerutama. Praegu on tegelikult suhteliselt hästi see," ütles Uuspõld "Ringvaatele".

Mõte korraldada huumorifestival Luige Nokk tekkis neil Ditmanni sõnul eelmise suve lõpus. "Kui neid muusikafestivale on väga palju olnud ja neid on elu jooksul ka tehtud, et siis miks mitte proovida, et paneks ühe huumorifestivali kokku, ja nüüd siis 8.–10. juuni mõne nädala pärast on Luigel tulemas Luige Nokk nimeline festival," rääkis Ditmann.

"Seal on tõesti teatrilava, seal on kinolava, kus näidatakse legendaarseid telesaateid ja filme ning on kohtumised näitlejate ja režissööridega, siis on muusikalava ja selline suur festivali pealava, kus on peaasjalikult stand-up koomikud," lisas Ditmann.