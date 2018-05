Eesti eurolaulik Elina Nechayeva on tagasi Eestis ja vastas "Ringvaate" otse-eetris vaatajate küsimusele. Intervjuus märkis ta, et tavalise eluga harjumine võtab tal ilmselt veel natuke aega. Samuti pole tal aimugi, mida teha 52 ruutmeetri kangaga, mis tema lavakleidist järele jäi.

"Eks see võtab natukene harjumist. Väga harjumatu on tagasi Eestis. Kui seal Eurovisioonis Portugalis suur tiim töötas ühe asja nimel ja kõigil olid omad ülesanded, siis nüüd ma olen tagasi reaalsuses ja ma saan aru, et kõiki neid teisi ülesandeid pean ma nüüd ise täitma," rääkis Nechayeva "Ringvaatele".

Inimesed tunnevad ka muret, mis saab nüüd Nechayeva kleidist. Nechayeva sõnul on see tal praegu ilusti kodus. "Mis sellest saab? Ma ei tea, võib mulle saata sõnumeid Facebooki või Instagrami ja pakkuda oma variante välja, mida ma võiksin teha 52 m2 valge kangaga," sõnas ta. Praegu pole tal endal mingisugust ideed. "Ma ei tea, kas telki sellest õmmelda saab, aga midagi ikka."

Elina vastas "Ringvaate" otsestuudios ka vaatajate küsimustele.

Kas on mõni selline eurolaul, mida oleksid ise tahtnud eurolaval esitada ja miks?

"Ma arvan, et väga palju laule seal minu hääleregistrile ei leidunud, kuna kõik olid väga madalad, aga ma arvan, et seal top 10-s olid ikka mõned laulud, mis mulle väga meeldisid. Näiteks Taani laul oli väga ilus ja Austria laul oli väga ilus. Samuti Leedu laul oli väga südantliigutav."

Kas on tulnud juba koostöölepingu projektipakkumisi peale edukat Eurovisiooni?

"Eks mõningaid ideid on meil küll, ja ma arvan, et kui need koostöö ideed juba transformeeruvad järgmisesse olekusse ehk siis paberi peal või kuidagi asi läheb tõsisemaks, siis ma kindlasti annan sellest teada, aga ideid on küll."

Mida soovitaksid järgmisel aastal Eestit esindaval artistil Eurovisioonil teisiti teha?

Ma ei tea, kas ma oskaks soovitada midagi teisiti teha, aga ma võin öelda, et see ei ole lihtne. See ei ole sprintjooks, see on maraton ja peab olema väga tugev närv. Väsimusel ei tohi lasta endast võimust võtta. Väga oluline on jälgida sellist korralikku eluviisi.