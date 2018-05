Kuidas saada miljonärilt miljon dollarit? Anna talle Lenini pea

"Jah, ta on teistsugune, tal ei ole pinke ja muud. Aga mina tahaks veel kaasaegsemalt ehitada edasi. See on liiga vanamoodne veel minu meelest," ütles "Ringvaatele" EKNK piiskop Märt Vähi.

Rootsis sündinud ja Kanadas üles kasvanud pastor Märt Vähi rajas nii pea, kui Eesti vabaks sai, koos kahe sõbra, Allan Lauri ja Harri Leesmentiga Eesti kristliku nelipüha kiriku nelipühi kiriku. Kogudus kasvas kiiresti. Alguses toimusid koosolekud endises parteimajas Karla katedraalis, kuid üsna pea oli päris oma hoonet vaja. Selle saamine toimus aga väga omapärasel moel.

"Ma pean pisut seletama. Mina olen inimene, kes usub jumalat väga praktilisel viisil ja ma suhtlen jumalaga ja kõik, mida ma olen oma elus teinud, on kuidagi koos jumalaga. Aga kus ma kuulen jumala häält, on siin oma südames."

Algas kõik sellest, et pastor Märt Vähi kuulis 1983. aastal ühel konverentsil kõnelemas Jimmy Pattisoni, kes on neljandaks kõige rikkam mees Kanadas.

"Ta oli päris tuntud ja kuulus mees, aga peamiselt on kristlane. Meie konverentsil ta kõneles ja esitas selliseid väljakutseid, ja ma mõtlesin, et mul on üks väljakutse – ma küsin temalt üks päev miljon dollarit." Õige hetk selleks saabus üle kümne aasta hiljem, kui Vähi oli juba nelipühilaste kirikut üles ehitamas. Uut maja oli hädasti vaja, aga tal polnud aimugi, kuidas võhivõõralt inimeselt nii suurt summat paluda. Nii pöördus ta nõu saamiseks jumala poole.

"Jumal aita mind kuidagiviisi, et kuidas ma küsin ta käest? Ja jumal vastas mulle, südamesse. Ütles: see viis saada midagi ei ole küsida, see on anda. Aga ma mõtlen, et mis asja ma annan niuksele mehele? Ja siis jumal vastas mulle südamesse: anna talle Lenini pea. See pidi jumal olema, sest mina ise ei mõtleks sellist asja välja," märkis Vähi.

Märt jäi ootama, mida see tähendab. Selgus saabus ootamatus kohas. Tallinna vanalinna Rataskaevu tänava antiigipoes, kus ta leidis otsitud Lenini pea. "Ma teadsin, et see on see õige asi."