Meghan Markle'i isa teatas, et ei osale kuninglikus pulmas

Meghan Markle'i isa Thomas teatas kõmuväljaande TMZ vahendusel, et ei osale tütre ja prints Harry pulmas laupäeval.

Kensingtoni palee sõnul on Meghan Markle'i jaoks väga personaalne teema. "See on sügavalt isiklik teema preili Markle'i jaoks vaid mõned päevad enne pulmi," ütles Kensingtoni palee esindaja, vahendas BBC.

Teade Markle'i isa otsustest tuli pärast seda, kui pühapäeval ilmus uudis, et Thomas Markle lavastas koostöös kõmupiltnikega meedia jaoks pilte, kuidas ta kuninglikeks pulmadeks valmistub. Fotode peal on näha, kuidas ta käib ülikonnaproovis, luges Suurbritannia kohta uudiseid ja vaatas oma tütrest fotosid.

Isa põhjendas pulma mitteilmumist sellega, et ei soovi oma tütrele piinlikkust valmistada.

Markle'i poolõde Samantha avaldas lootust, et kui isal on vähegi hea enesetunne, ta siiski osaleb. Meghan Markle'i isa esimesest abielust sündinud Samantha lisas, et lavastatud fotod olid tehtud heade kavatsustega ning 73-aastast Thomast tabas pärast pulmadega kaasnevat stressi südameinfarkt.

Meghani isa elab Mehhikos ja on endine valgustusjuht, kes töötas seriaalide nagu "Tuvikesed" ja "General Hospital" juures. Sarjade eest on tema tiim pälvinud kaks Emmyt. Kaks aastat tagasi kuulutas mees välja pankroti.

Thomas Markle ja Meghan Markle'i ema Doria Ragland lahutasid, kui tütar oli kuueaastane. Thomasel on lisaks Meghanile veel kaks last.

Meghan ise on öelnud, et on alati olnud isa tütar ning isa õpetas teda kalastama ja Busby Berkeley filme hindama.

Thomas Markle kutsuti sel nädalal kohtuma esmakordselt Harry ja kuningliku perekonnaga, enne, kui ta oma tütre käe kõrval altari ette viib.

Harry ja Meghan sõlmivad ametliku liidu Windsori lossi St George'i kabelis sel laupäeval.