Mari Jürjens: alati ei pea olema musterema

Kolme poja ema Mari Jürjens tunnistas, et emaks olemise juures on tema jaoks kõige keerulisem otsuste tegemine.

"Olen tundnud ka stressi. Just see minu vajadus, et ma midagi valesti ei teeks, tekitab omajagu stressi. Olles kolme lapsega vahest üksi kodus pikki päevi, ma olen tajunud, et see emaks olemine on üks suuremat sorti otsuste vastu võtmine," rääkis Jürjens Vikerraadio saates "Käbi ei kuku".

Mari rääkis, et võrreldes oma vanematega, on tänapäeva lapsevanematel võimalusi rohkem, aga inforohkuse tõttu on ka keerulisem. "Mul oli alguses sellega hästi raske. Ma olin lugenud mingeid raamatuid, sest nii palju on neid raamatuid, mida enne lapse sündi on võimalik lugeda ja siit-sealt tuleb infot, kuidas peab ja mida ei või ja mis saab, kui seda teed," kirjeldas Jürjens.

Tema sõnul on tore saada nõu ja toetust, aga samas nõrgestab see enesekindlust. Mari meenutas, et kui ta sai kaksikud, siis öeldi selliseid asju, et kui sa pärast sündi last kohe rinnale ei saa, siis kontakti ei teki. "Ma ei saanud neid kaksikuid rinnale, sest see ei olnud võimalik. Ma mäletan, kuidas mul jäi see tunne meelde, et nüüd ongi kõik ja läbi," kirjeldas Jürjens.

Kuigi Mari ise on kasvanud kahe õega peres, teadis ta enda sõnul, et saab ise pojad. "Minu abikaasa liini pidi on ainult mehed ja ma olin üsna veendunud, et see nii läheb. Ikkagi oli see mingis mõttes ootamatu, et kui ma olen elus suhelnud rohkem naisterahvaste ja tüdrukutega, siis ma siiamaani õpin ja vaatan, mismoodi poistega läbi saada," tunnistas ta.

Kui emaks olemist oma lapsepõlvega võrrelda, on mängulisus tema sõnul perekonnas kogu aeg kaasas käinud. "Terve lapsepõlve olid issil laulud, mis tekkisid niisama. Ta tegi kõikidest õdedest oma laulu. Igas olukorras oli mingi laul, mis ta laulis, tol hetkel need tundusid nii loomulikud. Nüüd ma mõtlen, kui armas see oli. Need asjad tekitavad turvatunnet," ütles Jürjens, kes suhtleb ka oma lastega läbi laulu või mängude.

Mari peres on aga pigem abikaasa Mikk Jürjens see, kes otsustab ja on realist. Kui ka lastel segadus peale tuleb, püüab Mari rääkida, et vahel ongi nii, et ei oska otsustada. "Üks, mis mulle on jäänud meelde, sa võid kõike teha, karjuda ja räusata, aga ole inimene, lihtsalt olegi aus. Siis ütle lastele, et ma olen täna väsinud. Kui ma enam ei suuda, siis ma lihtsalt räägin nendega, püüan olla iseendana kohal. See õpetab ka, ei pea alati olema musterema," põhjendas Jürjens.

Laulja meenutas ka tõeliselt rasket hetke emana, kui pidi korraga lapsed magama panema, aga kaksikud otsustasid hoopis vannitoas potsikute ja pudelite sisu põrandale kallata. "Selliseid hetki, kus sa pead kõikide asjadega korraga tegelema, kõigil on mingeid asju vaja saada korda, see on hästi raske," tunnistas noor ema.