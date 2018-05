Siili õppus ja Eesti põdravasikas murdsid BBC veergudele

"Hirm, et meiega suheldes jäävad vasikale külge võõrad lõhnad, pidi olema pigem müüt. Öösel oli veel piiksumist kuulda, kuid hommikul saabunud veterinaaramet märkas värskeid suure põdra jälgi, mis oli selge märk, et põdraema leidis oma vasika ning toimetas ta turvaliselt oma koju tagasi. Lõpp hea, kõik hea," kinnitati ministeeriumi lehel.

